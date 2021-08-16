Мэр Сочи заявил о том, что в городе от коронавируса привились более 60% населения

Более 60% жителей Сочи привились от ковида.

Это более 155 тысяч населения города. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Мэр отметил, что Сочи продолжит работу, чтобы все желающие могли удобно и быстро записаться на прививку. Поставить вакцину от ковида хотят еще 257 тыс. жителей города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый, член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что новая, уже четвертая волна ковида может начаться в России уже этой осенью — в ноябре. Так, он уверен, что в Европе тоже намечается четвертая волна. Он считает, что «йоту» может перебить любая другая мутация. Чумаков считает, что многое будет зависеть от того, насколько в России приживется «йота»-штамм ковида. Он отметил, что эта мутация может вообще не получить распространение в России, если будет привито большое число россиян.