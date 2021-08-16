Биолог назвал сроки начала в России четвертой волны COVID-19

Биолог назвал сроки начала в России четвертой волны COVID-19
Многое будет зависеть от того, насколько в России приживется "йота"-штамм ковида. Фото: pixabay

Ученый, член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что новая, уже четвертая волна ковида может начаться в России уже этой осенью — в ноябре.

Так, он уверен, что в Европе тоже намечается четвертая волна. Он считает, что «йоту» может перебить любая другая мутация. Об этом сообщает URA.RU.

Чумаков считает, что многое будет зависеть от того, насколько в России приживется «йота»-штамм ковида. Он отметил, что эта мутация может вообще не получить распространение в России, если будет привито большое число россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю. Градоначальник заявил в эфире «Радио России», что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией.

вакцинация йота-штамм коронавирус мнение эксперта Россия


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Учёные назвали страны, которые могут исчезнуть через десять лет
Учёные назвали страны, которые могут исчезнуть через десять лет
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мэр Сочи заявил о том, что в городе от коронавируса привились более 60% населения
Биолог назвал сроки начала в России четвертой волны COVID-19
Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа
Акции Tesla упали после расследования США
В Росавиации прокомментировали возможность полетов из Калининграда за 1 рубль
Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную сумму
«Тоже хочу!»: старший сын Авербуха отреагировал на рождение брата
Суперпродукт: полезные свойства кокосового масла