Биолог назвал сроки начала в России четвертой волны COVID-19

Многое будет зависеть от того, насколько в России приживется "йота"-штамм ковида. Фото: pixabay

Многое будет зависеть от того, насколько в России приживется "йота"-штамм ковида. Фото: pixabay

Ученый, член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что новая, уже четвертая волна ковида может начаться в России уже этой осенью — в ноябре.

Так, он уверен, что в Европе тоже намечается четвертая волна. Он считает, что «йоту» может перебить любая другая мутация. Об этом сообщает URA.RU.

Чумаков считает, что многое будет зависеть от того, насколько в России приживется «йота»-штамм ковида. Он отметил, что эта мутация может вообще не получить распространение в России, если будет привито большое число россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю. Градоначальник заявил в эфире «Радио России», что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией.