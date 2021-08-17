Петербургский пес Волк-Меркурий получил итальянскую премию

Петербургская овчарка Волк-Меркурий из Центра кинологической службы Северной столицы выиграла итальянскую премию «Собачья верность». Первый раз за 60 лет конкурса победу одержала собака из России.

Волк-Меркурий спас от изнасилования девочку-подростка в Ломоносове. Тогда собака вышла на следу злоумышленника и поймала его. Также Волк-Меркурий по горячим следам помог раскрыть нападение на водителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По видеосвязи глава оргкомитета премии Соня Джентозо рассказала инспектору-кинологу Марии Копцевой, что ее одержал победу и поблагодарил ее за работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предложили ввести «ОСАГО для собак». Депутаты петербургского парламента на заседании 18 августа обсудят проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».