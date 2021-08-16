В Петербурге предложили ввести «ОСАГО для собак»

В Петербурге предложили ввести «ОСАГО для собак»
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

Депутаты петербургского парламента на заседании 18 августа обсудят проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

В случае принятия закона владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис. Без этого документа он будет не вправе выгуливать животное за пределами принадлежащего ему огороженного участка.

«В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу предлагается установить, что в случае, если потенциально опасная собака находится вне места ее содержания или за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании, ответственность ее владельца (за исключением владельцев собак-поводырей) должна быть застрахована», — говорится в комментарии пресс-службы парламента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге благодаря служебной собаке по кличке Есения нашли и задержали женщину, бросившую двухмесячную дочь в парадной. Вечером 11 августа в парадной дома на Большом проспекте П.С. нашли грудного ребенка.

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