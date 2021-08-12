Служебная собака нашла женщину, бросившую грудную дочь в парадной

Служебная собака нашла женщину, бросившую грудную дочь в парадной
Овчарка по кличке Есения отыскала нерадивую мать. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге благодаря служебной собаке по кличке Есения нашли и задержали женщину, бросившую двухмесячную дочь в парадной.

Как сообщили в городском главке МВД, вечером 11 августа в парадной дома на Большом проспекте П.С. нашли грудного ребенка. Завернутая в одеяло девочка находилась на лестничной клетке пятого этажа.

Чтобы найти родителей, полиция привлекла кинолога со служебной собакой. Овчарка по кличке Есения взяла след от коляски и довела сотрудников до арки во дворе дома. Там лежали белые резиновые шлепки. Именно эта обувь помогла кинологу с собакой выйти к подъезду, находящемуся в том же доме, а затем и к квартире нерадивых родителей.

42-летний отец девочки был в квартире. Он пояснил полицейским, что сам ищет свою сожительницу, опознал ее шлепки и подтвердил, что ребенка действительно нет дома. Через несколько часов 39-летняя горе-мать вернулась домой. Оба родителя доставлены в отдел.

Оба родителя доставлены в отдел. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Оба родителя доставлены в отдел. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На мать завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мать бросила 2-месячную дочь на лестничной площадке.

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Служебная собака нашла женщину, бросившую грудную дочь в парадной
В Петербурге мать бросила 2-месячную дочь на лестничной площадке