В Петербурге мать бросила 2-месячную дочь на лестничной площадке

Следователи Петербурга завели уголовное дело в отношении женщины, оставившей свою маленькую дочь на лестничной площадке.

Как сообщили в следственном управлении СК по Петербургу, статью об оставлении в опасности вменяют 39-летней местной жительнице.

Инцидент произошел 11 августа в парадной дома на Большом проспекте П.С. По данным правоохранителей, женщина завернула свою двухмесячную дочь в одеяло и оставила ее на лестничной клетке пятого этажа. После этого она сбежала.

Следователи совместно с полицией поймали подозреваемую. В скором времени ей изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Расследование продолжается, правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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