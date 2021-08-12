В Петербурге мать бросила 2-месячную дочь на лестничной площадке

В Петербурге мать бросила 2-месячную дочь на лестничной площадке
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Следственный Комитет РФ

Следователи Петербурга завели уголовное дело в отношении женщины, оставившей свою маленькую дочь на лестничной площадке.

Как сообщили в следственном управлении СК по Петербургу, статью об оставлении в опасности вменяют 39-летней местной жительнице.

Инцидент произошел 11 августа в парадной дома на Большом проспекте П.С. По данным правоохранителей, женщина завернула свою двухмесячную дочь в одеяло и оставила ее на лестничной клетке пятого этажа. После этого она сбежала.

Следователи совместно с полицией поймали подозреваемую. В скором времени ей изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Расследование продолжается, правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напавшему на 97-летнюю петербурженку на Васильевском вынесли приговор.

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