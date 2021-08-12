Напавшему на 97-летнюю петербурженку на Васильевском вынесли приговор

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Фото: pixabay

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Фото: pixabay

В Петербурге отправили в колонию мужчину, который в январе в пьяном угаре едва не убил 97-летнюю жительницу Васильевского острова.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Василеостровский районный суд признал Сергея Ефимова виновным в приготовлении к преступлению и убийстве.

Мужчина полностью признал вину. Ефимов пояснил суду, что, будучи пьяным, хотел справить нужду в подъезде, но потерпевшая начала его выгонять. При нанесении ранений потерпевшей, ему помешал мужчина. Также Ефимов указал, что он извинился перед потерпевшей.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также с Ефимова взыскали 300 тысяч рублей морального вреда.

Преступление произошло 16 января в парадной дома 45 по 4-й линии В.О. Ефимов, вооруженной колюще-режущим предметом, нанес женщине два удара в шею, а также один удар в голову, но уже другим предметом. Подсудимый собирался довести дело до конца и убить пенсионерку, но ему помешал очевидец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине, изнасиловавшему девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение.