Мужчине, изнасиловавшем девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение

Мужчине, изнасиловавшем девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение
Анатолию Фертикову предъявлено обвинение. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Петербурге 33-летнему Анатолию Фертикову предъявили обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Следственный отдел по Кировскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу взялся расследовать данное уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал молодую петербурженку, работающую юристом, в Кировском районе города. Тогда ночью полицию вызвал знакомый потерпевшей. Он рассказал, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю девушку у дома 19/5 по Дачному проспекту.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствие считает, что Фертиков избил, изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении молодой девушки.

Расследование продолжается.

Главное следственное управление СК РФ обратилось к петербуржцам с просьбой. В случае наличия какой-либо информации о данном мужчине обратиться по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 746-56-11, 8 (812) 786-04-05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино изнасиловали 22-летнюю девушку.

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