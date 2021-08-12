Мужчине, изнасиловавшем девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение

В Петербурге 33-летнему Анатолию Фертикову предъявили обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Следственный отдел по Кировскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу взялся расследовать данное уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал молодую петербурженку, работающую юристом, в Кировском районе города. Тогда ночью полицию вызвал знакомый потерпевшей. Он рассказал, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю девушку у дома 19/5 по Дачному проспекту.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствие считает, что Фертиков избил, изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении молодой девушки.

Расследование продолжается.

Главное следственное управление СК РФ обратилось к петербуржцам с просьбой. В случае наличия какой-либо информации о данном мужчине обратиться по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 746-56-11, 8 (812) 786-04-05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино изнасиловали 22-летнюю девушку.