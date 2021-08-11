В Мурино утром изнасиловали 22-летнюю девушку

В Мурино утром изнасиловали 22-летнюю девушку
В Мурино изнасиловали девушку. Фото: Google Maps

В Ленинградской области во Всеволожском районе города молодая девушка сообщила о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина, представившийся «Филиппом».

Как стало известно Gazetа.SPb.ru, 10 августа, вечером, в отдел полиции обратилась неработающая 22-летняя девушка, проживающая в Мурино. Она рассказала, что в этот же день, рано утром, в период с 06:00 до 07:00 ее изнасиловали.

Винит пострадавшая некоего «Филиппа», который совершил в отношении нее противоправные действия в одной из квартир по Охтинской аллее в доме 8.

Подозреваемого удалось вечером того же дня задержать «по горячим следам». Им оказался 28-летний местный житель.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушку-юриста изнасиловали у дома на Дачном проспекте.

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