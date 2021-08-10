Девушку-юриста изнасиловали у дома на Дачном проспекте

Девушку-юриста изнасиловали у дома на Дачном проспекте
Девушку изнасиловали на Дачном проспекте. Фото: google.maps

Неизвестный мужчина избил и изнасиловал молодую петербурженку, работающую юристом, в Кировском районе города. Преступника разыскивают.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полицию в ночь на 9 августа вызвал знакомый потерпевшей. Он рассказал, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю девушку у дома 19/5 по Дачному проспекту.

Полицейские установили, что все произошло в период с 23:50 воскресенья до 1:30 понедельника. Неизвестный мужчина представился Бойцовым Алексеем и нанес потерпевшей не менее трех раз ударил кулаком по голове, а после изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело. Насильнику на вид 36 лет, высокого роста, был одет в темную толстовку, джинсы и кроссовки. Его разыскивают.

С места преступления изъяли отпечатки пальцев и электронную сигарету «айкос».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга избили и изнасиловали женщину.

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