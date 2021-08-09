На севере Петербурга избили и изнасиловали женщину

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины в Выборгском районе. Предполагаемый злоумышленник задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло вечером 7 августа в парадной дома 4/2 по Выборгской улице. Очевидец вызвал полицию и сообщил, что кто-то напал на женщину, нанес ей побои и ударил ножом.

Прибывшие на место полицейские опросили 35-летнюю пострадавшую и вызвали ей скорую. Женщина рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный и представился Иваном. Попросив о помощи, мужчина поднялся с ней на третий этаж, а там избил и изнасиловал. Все это время он угрожал ей ножом. После он скрылся.

Пострадавшую направили в Мариинскую больницу с ушибами, ссадинами, раной правой кисти и состоянием после изнасилования. Подозреваемого задержали в ночь на 8 августа на Большом Сампсониевском проспекте. Им оказался 43-летний безработный мужчина.

Открыто уголовное дело.

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