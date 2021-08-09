Женщина устроила поножовщину в Кировском районе

Женщина устроила поножовщину в Кировском районе
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге женщина подозревается в убийстве руководителя Центра помощи людям.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 8 августа. В полицию сообщили о том, что на улице Зины Портновой мужчину ранили ножом.

В центре оказания помощи людям «Забота» во время внезапно возникшего конфликта, женщина 1977 года рождения, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанесла ножевое ранение соседке 1965 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали с непроникающим колото-резаным ранением левой половины грудной клетки в удовлетворительном состоянии. Также подозреваемая нанесла ножевое ранение в область груди мужчине 1974 года – руководителю центра. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Женщину задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 39-летней женщины. Они были подругами.

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