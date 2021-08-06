Судимая за убийство петербурженка зарезала подругу после застолья

Судимая за убийство петербурженка зарезала подругу после застолья
Убийство произошло в квартире на Пионерстроя. Фото: google.maps

В Красносельском районе местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 39-летней женщины. Они были подругами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в квартире на улице Пионерстроя, 29 нашли труп петербурженки. На ее теле заметили ножевые ранения головы и туловища.

Прибывшие к месту происшествия полицейские сразу же задержали 38-летнюю местную жительницу, работающую кассиром в фирме. Со слов задержанной, она выпивала вместе со своей подругой, когда между ними произошла ссора. Вспылившая женщина схватилась за нож и несколько раз ударила приятельницу.

Против задержанной открыто уголовное дело об убийстве. В 2014 году она была осуждена за убийство и получила шесть с половиной лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое сатанистов из Москвы сознались в убийствах в лесах Ленобласти.

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