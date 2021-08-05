Двое сатанистов из Москвы сознались в убийствах в лесах Ленобласти

Двое сатанистов из Москвы сознались в убийствах в лесах Ленобласти
Тела убитых обнаружили в лесах под Приозерском и в Карелии. Фото: pixabay

В Москве задержанные за наркотики мужчина и женщина признались, что убивали людей в лесах Ленобласти и Карелии ради сатанинских ритуалов.

Сатанистами оказались Андрей Трегубенко и Ольга Большакова. К настоящему времени известно лишь о двух убийствах: в 2016 году пропали молодые мужчина и женщина, увлекающиеся эзотерикой, которые поехали с московскими сатанистами в лес. Спустя некоторое время их тела обнаружили в лесах под Приозерском и в Карелии, сообщает 78.ru. Погибшим было по 27 лет.

Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают причастность пары к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу.

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