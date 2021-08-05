В убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу

В Ленобласти суд присяжных вынес обвинительный вердикт преступной группе, обвиняемой в убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова.

Участников преступной группы признали виновными в убийстве по найму, а также в приобретении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в областном управлении СК.

В апреле 2019 года члены преступной группы получили заказ на убийство Михаила Долгополова, получив за это 500 тысяч рублей. Для совершения убийства обвиняемые купили пистолет и автомобиль «Форд Мондео». Один из них, обманув ресторатора, вывез его на машине в арендованный коттедж под Гатчиной, где их ждали двое подельников. Там Долгополова убили выстрелом голову, а его тело закопали в лесу в Новгородской области.

Заказчику убийстве заочно предъявлено обвинение, его объявили в международный розыск.

«Сегодня, 5 августа 2021 года вердиктом присяжных заседателей все члены преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор», — заключили в СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить убийц петербургского ресторатора Долгополова.