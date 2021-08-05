В убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу

В убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу
Заказчику убийстве заочно предъявлено обвинение, его объявили в международный розыск. Фото: unsplash

В Ленобласти суд присяжных вынес обвинительный вердикт преступной группе, обвиняемой в убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова.

Участников преступной группы признали виновными в убийстве по найму, а также в приобретении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в областном управлении СК.

В апреле 2019 года члены преступной группы получили заказ на убийство Михаила Долгополова, получив за это 500 тысяч рублей. Для совершения убийства обвиняемые купили пистолет и автомобиль «Форд Мондео». Один из них, обманув ресторатора, вывез его на машине в арендованный коттедж под Гатчиной, где их ждали двое подельников. Там Долгополова убили выстрелом голову, а его тело закопали в лесу в Новгородской области.

Заказчику убийстве заочно предъявлено обвинение, его объявили в международный розыск.

«Сегодня, 5 августа 2021 года вердиктом присяжных заседателей все члены преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор», — заключили в СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить убийц петербургского ресторатора Долгополова.

заказное убийство ленобласть михаил долгополов новости СПб присяжные ресторатор убийство


 

Новости партнеров
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде
В убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу
Жену и дочь актера Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Ксения Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей
С 7 и 9 августа на дорогах Петербурга вводят новые ограничения
Вице-губернатором Ленобласти назначили чиновника из Смольного
Tele2 приглашает проголосовать за лучших экстремалов в финале «Урбан Баттла»
В Петербурге рассказали, когда начнут строить дома на 3D-принтерах