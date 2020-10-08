В Ленобласти будут судить убийц петербургского ресторатора Долгополова

Группу преступников обвиняют в убийству по найму, а также приобретении, передаче, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Фото: pixabay.com

Группу преступников обвиняют в убийству по найму, а также приобретении, передаче, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Фото: pixabay.com

Следствие установило, что преступникам заплатили свыше 500 тысяч рублей за организацию убийства петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.

Получив деньги, злоумышленники купили оружие и «Форд Мондео», для осуществления преступного замысла. Затем, 16 апреля прошлого года, один из убийц под обманным предлогом увез бизнесмена в арендованный коттедж под Гатчиной. Там жертву поджидали двое сообщников водителя. Выстрелив в голову Долгополову, обвиняемые закопали труп в лесном массиве в Новгородской области.

Следователям, к счастью, удалось восстановить цепочку событий, а в ходе обысков, проведенных в доме заказчика, были найдены доказательства преступления. Нанявший киллеров гражданин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявили обвинения. Сами убийцы находятся под стражей, их уголовное дело передано в суд. За что убили Долгополова, правоохранители не раскрывают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажир такси, попытавшийся убить водителя из-за нежелания платить, отправился в колонию на 8 лет.