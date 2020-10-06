Не желавший платить за такси пассажир сядет на 8 лет за покушение на убийство водителя в Петербурге

В Петербурге суд вынес приговор по делу о покушении на убийство таксиста. Пассажир не хотел расплачиваться и надеялся решить проблему, заколов водителя.
Как сообщает прокуратура Петербурга, инцидент произошел осенью прошлого года на Витебском проспекте в припаркованном такси. Пассажир не хотел платить, а потому нанес водителю два удара колюще-режущим предметом.
Уточняется, что преступление до конца злоумышленник так и не довел – водитель начал сопротивляться.
Суд решил отправить обвиняемого в колонию строгого режима на 8,5 лет.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителя Петербурга подозревают в двойном убийстве на пустыре на Маршала Жукова.