Петербуржца обвинили в двойном убийстве на пустыре на Маршала Жукова

В Петербурге будут судить петербуржца, подозреваемого в двух убийствах. По версии следствия, он заколол знакомого, а затем того, кто мог сдать его полиции.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд.

Речь идет об убийстве, которое произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, пьяный фигурант заколол на пустыре на улице Маршала Жукова знакомого. Злоумышленник нанес ему множество ударов режущим предметом. Тело он уложил на лежак. Создавалось впечатление, будто мужчина спит.

Позже на пустырь пришел другой знакомый подозреваемого. Тот испугался, что он может увидеть труп и донести на него полиции. От свидетеля он избавился, заколов его.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге вынесли приговор двум жителям за убийство сестер 18 лет назад.