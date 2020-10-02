В Петербурге вынесли приговор двум жителям за убийство сестер 18 лет назад

Суд вынес приговор по делу об убийстве в 2002-м году. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд вынес приговор по делу об убийстве в 2002-м году. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве двух женщин, которое совершили 18 лет назад. Один из фигурантов уже был неоднократно судим, а второй отбывает пожизненный срок.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Уголовное дело было возбуждено в отношении неоднократно судимого Алексея Титаренко и приговоренного к пожизненному заключению Вадима Горбули.

Следствие установило, что 18 лет назад Роман Ромицын решил похитить деньги из квартиры, в которой проживали его знакомые двоюродные сестры. Для этого он привлек Титаренко и Горбулю. При этом их он не предупредил о том, что намеревается убить женщин после того, как заберет деньги.

Одну потерпевшую он избил и задушил, а вторую после избиения утопил в заполненной водой ванне.

После этого злоумышленники похитили деньги и два телефона на сумму около 224 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Титаренко решил замести следы и поджег квартиру.

Сам Ромицын заболел и умер в больнице ФСИН. Титаренко получил 18 лет колонии строгого режима, а Горбулю освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что муниципальный депутат из Комарово подозревается в убийстве жены.