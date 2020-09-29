Подозреваемый в убийстве жены депутат из Комарово лежит в больнице под охраной

Подозреваемый в убийстве жены депутат из Комарово лежит в больнице под охраной
Депутат МО "Комарово" Игорь Шокин. Фото: komarovo.spb.ru

Депутата муниципального совета МО Поселок Комарово Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве жены, пришлось госпитализировать. В одной из больниц он находится под охраной.

Как пишет «Мойка78» со ссылкой на источник, теперь предстоит ждать вердикта психиатра – не исключается, что вместо поездки в суд его ждет специализированный стационар.

Тело Татьяны Шокиной было обнаружено в доме в Комарово накануне, 28 сентября. В полицию обратился сын. По его словам, отец вел себя подозрительно несколько дней, а затем родители перестали выходить на связь. На странное поведение Игоря Шокина обратили внимание и соседи.

На месте правоохранители нашли тело женщины. Самого Шокина вскоре задержали в лесу.

Пока эксперты устанавливают, что стало орудием убийства. На теле убитой зафиксировали колоты, резаные, рваные раны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по словам очевидцев, депутат вышел на улицу обнаженный, завернутый в триколор.

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Подозреваемый в убийстве жены депутат из Комарово лежит в больнице под охраной