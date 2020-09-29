Gazeta.SPb стали известны новые подробности убийства жены муниципального депутата в Комарово. Полиция отправилась проверить обстановку дома после звонка обеспокоенного сына.
Как писала gazeta.spb.ru, об убийстве стало известно накануне, 28 сентября. В полицию позвонил сын депутата МО «Комарово». Он рассказал, что его отец несколько дней вел себя неадекватно, а вскоре перестал выходить на связь. Где находилась мать, он не знал.
Очевидцы также рассказали, что дверь в квартиру депутата была открыта, а окна разбиты. Самого депутата голым видели на улице, он был обернут в российский триколор.
Правоохранители нашли труп женщины в спальне. Она лежала в домашнем халате вниз головой. Вокруг – бурые пятна. Обстановка в комнате при этом была нарушена.