Подозреваемый в убийстве жены депутат МО «Комарово» был задержан голым в триколоре

Gazeta.SPb стали известны новые подробности убийства жены муниципального депутата в Комарово. Полиция отправилась проверить обстановку дома после звонка обеспокоенного сына.

Как писала gazeta.spb.ru, об убийстве стало известно накануне, 28 сентября. В полицию позвонил сын депутата МО «Комарово». Он рассказал, что его отец несколько дней вел себя неадекватно, а вскоре перестал выходить на связь. Где находилась мать, он не знал.

Очевидцы также рассказали, что дверь в квартиру депутата была открыта, а окна разбиты. Самого депутата голым видели на улице, он был обернут в российский триколор.

Правоохранители нашли труп женщины в спальне. Она лежала в домашнем халате вниз головой. Вокруг – бурые пятна. Обстановка в комнате при этом была нарушена.