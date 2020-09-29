Подозреваемого в убийстве жены депутата МО «Комарово» сдал сын

Gazeta.SPb стали известны подробности задержания депутата муниципального образования «Комарово» Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве жены. Оказалось, что в полицию обратился сын.

По данным gazeta.spb.ru, сын позвонил по номеру «112» накануне 28 сентября. Он рассказал, что отец ведет себя неадекватно уже несколько дней, а мать он не видел.

На место прибыли правоохранители. В Комарово они нашли труп супруги муниципального депутата. На теле зафиксировали резаные раны.

Подозреваемого нашли в лесу. По статье «Убийство» возбудили уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения для депутата.

Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании Шокина.