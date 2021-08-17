От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 52 человека

От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 52 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 52 случая.

Об этом стало известно во вторник, 17 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 26 707 петербуржцев. В России за минувшие сутки зафиксировано 805 летальных исходов.

За последние сутки также обнаружено 1 156 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 316 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городские власти продлили действующие в Петербурге ограничения по коронавирусной инфекции. Меры будут действовать как минимум до 29 августа.

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