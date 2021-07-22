От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 95 горожан

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 95 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 22 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией. Лидером сегодня является Москва — 102 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 9 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 18 622 человека. За последние сутки также обнаружено 1 943 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 931 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса.