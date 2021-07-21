Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса

Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса
Альтштейн уверен, COVID-19 мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и возможно, что в скором будущем будут и новые штаммы, которые будут намного опаснее существующих. Разработанные вакцины против COVID-19 на данный момент могут противостоять угрозе, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что могут быть разные мутации и надо все время следить за ними, однако все разработанные против мутаций все работают. Об этом сообщает телеканал «360».

Альтштейн уверен, COVID-19 мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вакцинация – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 85 млрд рублей российским регионам на поддержку здравоохранения. Из постановления следует, что оно предоставит возможность вовремя проводить прием пациентов с разными болезнями.

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