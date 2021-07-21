Кабмин направит более 85 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Кабмин направит более 85 млрд рублей на поддержку здравоохранения
На эти цели в прошлом месяце уже выделили 25 млрд рублей. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 85 млрд рублей российским регионам на поддержку здравоохранения.

Из постановления следует, что оно предоставит возможность вовремя проводить прием пациентов с разными болезнями в условиях большой нагрузки на медучреждения, сосредоточить все возможные ресурсы для борьбы с COVID-19, в том числе материально обеспечить лечение в больницах. На эти цели в прошлом месяце уже выделили 25 млрд рублей. Об этом написано на сайте правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от ковида. Об этом сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что на фоне повышенного спроса были замечены некоторые задержки доставки вакцин в регионы. С начала пандемии в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах.

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