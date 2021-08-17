Более тысячи случаев пневмонии выявили в Петербурге за неделю

В Санкт-Петербурге за неделю выявили более тысячи людей с пневмонией с помощью КТ. Почти треть из них — были привитыми. Это следует из данных, представленных институтом имени Березина Сергея в Facebook.

Так, с 9 по 15 августа пневмонию в городе диагностировали у 1059 жителей города. Это на 22% меньше, чем неделей ранее.

Компьютерную томографию (КТ) в центре прошли почти две тысячи человек — 1796 пациентов. Среди них было 302 привитых от коронавируса человека, еще 83-м введен первый компонент вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от коронавируса лучше всего в летний период. В Минздрав призвали не тянуть с прививкой для сохранения жизни.