В Минздраве назвали лучший период вакцинации от ковида

В Минздраве назвали лучший период вакцинации от ковида
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказала, что вакцинироваться от коронавируса лучше всего в летний период. При этом он призвал не тянуть с прививкой для сохранения жизни.

Мурашко добавил, что за последние месяцы выросла приверженность россиян к профилактическим мероприятиям, в частности в отношении ковида, сообщает ТАСС.

По его словам, важное значение для профилактики коронавируса в достижении коллективного иммунитета.

С начала пандемии в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За вепсь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о возможном риске появления нового штамма коронавируса этой осенью. Специалист заявил, что коронавирус, как правило, мутирует во время осеннего сезона.

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