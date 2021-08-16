В Минздраве назвали лучший период вакцинации от ковида

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказала, что вакцинироваться от коронавируса лучше всего в летний период. При этом он призвал не тянуть с прививкой для сохранения жизни.

Мурашко добавил, что за последние месяцы выросла приверженность россиян к профилактическим мероприятиям, в частности в отношении ковида, сообщает ТАСС.

По его словам, важное значение для профилактики коронавируса в достижении коллективного иммунитета.

С начала пандемии в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За вепсь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о возможном риске появления нового штамма коронавируса этой осенью. Специалист заявил, что коронавирус, как правило, мутирует во время осеннего сезона.