Новый штамм коронавируса может появиться этой осенью

Новый штамм коронавируса может появиться этой осенью
Врач подчеркнул, что для защиты от коронавируса необходимо вакцинироваться. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о возможном риске появления нового штамма коронавируса этой осенью.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что коронавирус, как правило, мутирует во время осеннего сезона. После появления нового штамма должно пройти около четыре-пяти месяцев, чтобы образовалась вспышка заболеваемости.

Таким образом, как отмечает Тимаков, если этой осенью образуется новый штамм ковида, то его воздействие начнет ощущаться примерно весной следующего года. Ситуация стабилизируется лишь к декабрю.

Врач подчеркнул, что для защиты от коронавируса необходимо вакцинироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе. По статистике, 68% пациентов не чувствуют запахов при или после COVID-19.

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