Врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе

Врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе
Вирус поражает поддерживающие респираторно-обонятельные нейроны клетки. Фото: pixabay

При коронавирусе люди теряют обоняние из-за поражения нейронов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ксения Карташова.

По ее словам, поддерживающие респираторно-обонятельные нейроны клетки поражаются вирусом, но сами нейроны при этом перестают правильно функционировать. Согласно предположениям ученых, это и есть причина тому, что заболевший человек начинает иначе ощущать запахи.

Врач отметила в беседе с «Российской газетой», что потеря обоняния встречается и у бессимптомных больных. По статистике, 68% пациентов не чувствуют запахов при или после COVID-19.

Восстановить запахи помогут специальные обонятельные тренировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чего категорически нельзя делать при потере обоняния из-за COVID.

коронавирусная пандемия обоняние


 

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