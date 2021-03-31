Врач-лор рассказал, чего категорически нельзя делать при потере обоняния из-за COVID

Восстанавливать обоняние после COVID-19 нужно как можно раньше, для этого нельзя использовать резкие ароматы. Об этом рассказал ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, отсутствие запахов и вкуса в жизни человека может привести к серьёзным последствиям. Для установления причин врач должен провести осмотр, после чего выписать соответствующее лечение.

Врач рассказал в интервью радио Sputnik, что восстановлению обоняния способствует тренировка рецепторов. Для этого необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая разные ароматы, но только не резкие, а мягкие и достаточно стойкие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева назвала трагические последствия потери обоняния от COVID.