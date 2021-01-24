Малышева назвала трагические последствия потери обоняния от COVID

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о трагических последствиях потери обоняния из-за коронавируса.

Об этом она выложила ролик в своем Instagram. Теледоктор напомнила о происшествии с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной. Та после перенесенного COVID-19 потеряла обоняние, и не смогла вовремя почувствовать запах, когда загорелась ее квартира.

В связи с этим врач рекомендовала людям, не различающим запахи, установить дома датчики дыма, а также внимательнее проверять срок годности продуктов. Для лечения этого недуга она посоветовала промывать нос дважды в день, а также использовать гормональные спреи. Можно также проводить “обонятельную тренировку”.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых случаях коронавирусная инфекция может принести «великую пользу». Об этом рассказала Елена Малышева.