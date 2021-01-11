Малышева рассказала, какую пользу приносит коронавирус

Малышева рассказала, какую пользу приносит коронавирус
Малышева рассказала о "великой пользе" коронавируса. Фото: скриншот программы "Жить здорово"

Российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что в некоторых случаях коронавирусная инфекция может принести «великую пользу».

Малышева заявила в эфире своей программы, что переболевшие коронавирусом люди не могут пить алкогольные напитки, поскольку испытывают к ним отвращение.

В качестве наглядного примера она рассказала про случай с телеведущей Ариной Шараповой, которая перенесла COVID-19. По словам врача, она вместе с телеведущей ходила в кафе, где Шарапова призналась, после заболевания не может даже смотреть в сторону алкоголя.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — подытожила Малышева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малышева рассказала, какой будет пандемия коронавируса в 2021 году. По ее словам, люди сами могут повлиять на то, заболеют ли они коронавирусом и будет ли он проходить в тяжелой форме.

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