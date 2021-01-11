Малышева рассказала, какой будет пандемия коронавируса в 2021 году

Малышева рассказала, какой будет пандемия коронавируса в 2021 году
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о перспективах развития пандемии коронавируса в 2021 году.

По ее словам, люди сами могут повлиять на то, заболеют ли они коронавирусом и будет ли он проходить в тяжелой форме. Это определит, насколько сложной будет ситуация в этом году. При этом врач отметила, что в самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Однако обе эти болезни можно держать под контролем.

«Похудейте и контролируйте ваш сахар крови!», — пишет Малышева у себя в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Елена Малышева высказалась о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она оценила российский препарат «Спутник V».По словам телеведущей, российская вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам.

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