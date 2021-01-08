Малышева высказалась о вакцинации препаратом «Спутник V»

Телеведущая и врач Елена Малышева высказалась о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она оценила российский препарат «Спутник V».

Об этом Елена Малышева поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

По словам телеведущей, российская вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам. Тем более, что исследования были опубликованы в одном из лучших мировых медицинских журналов The Lancet.

Кроме этого, Малышева призвала ставить вакцину людям старше 65 лет и также тем, кто страдает диабетом или ожирением. Помимо этого, препарат, по мнению телеведущей, доступен и тем, у кого аллергия на яйца, так как в вакцине нет следов яичного белка.

Среди категорий, которым противопоказана вакцина, Малышева выделила людей, недавно переболевших инфекцией, а также детей.

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