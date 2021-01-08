Малышева высказалась о вакцинации препаратом «Спутник V»

Малышева высказалась о вакцинации препаратом «Спутник V»
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая и врач Елена Малышева высказалась о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она оценила российский препарат «Спутник V».

Об этом Елена Малышева поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

По словам телеведущей, российская вакцина «Спутник V» соответствует мировым стандартам. Тем более, что исследования были опубликованы в одном из лучших мировых медицинских журналов The Lancet.

Кроме этого, Малышева призвала ставить вакцину людям старше 65 лет и также тем, кто страдает диабетом или ожирением. Помимо этого, препарат, по мнению телеведущей, доступен и тем, у кого аллергия на яйца, так как в вакцине нет следов яичного белка.

Среди категорий, которым противопоказана вакцина, Малышева выделила людей, недавно переболевших инфекцией, а также детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дешевое средство от вшей снижает риск госпитализации с COVID на 80%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация Елена Малышева Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Корвет «Гремящий» обзавелся ограждениями после падения телеоператора в воду
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью блокадницы Галины Бариновой
Мировые цены на продукты побили рекорд за последние 3 года
Более 8 тысяч тонн гранатов ввезли в Петербург в 2020 году
Пробки в Петербурге утром в пятницу оценили в один балл
Малышева высказалась о вакцинации препаратом «Спутник V»
Санкт-Петербург оказался под гребнем антициклона: 8 января будет до -5 градусов
В Минфине объяснили порядок уплаты налога по вкладам