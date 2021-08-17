Во вторник петербуржцев ожидают дожди с грозой и до +27 градусов

Во вторник петербуржцев ожидают дожди с грозой и до +27 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидается теплая погода, к концу дня возможны кратковременные дожди, местами с грозой. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, во вторник, 17 августа, условия погоды будет определять теплый сектор циклона, а ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта.

Температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов, в Ленобласти потеплеет до +28. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Синоптик отметил, что в Петербурге последующие три дня местами кратковременные дожди, в среду до +22…+24 градусов, в четверг и пятницу +20…+22.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 августа в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В регионе выпадут небольшие осадки.

михаил леус новости СПб погода


 

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