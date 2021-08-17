В Петербурге вынесли 133 постановления машинам, оставленных на газонах

В петербургских дворах неправильно были припаркованы, как минимум, 133 машины. Водители транспортных средств получили штрафы.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Штрафы получили те, кто оставили свои автомобили на газонах.

Оказалось, что два транспортных средства принадлежали юридическим лицам. Поэтому им назначали штрафы в 150 тыс. рублей каждому. Физические лица, по закону, должны будут заплатить по 3 тыс. рублей за такое нарушение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат. Планируется провести дорожные работы. Водителей ждут ограничения на участке между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.