Движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат

На внутренней стороне КАД планируется провести дорожные работы. Водителей ждут ограничения на участке между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по устранению колейности проезжей части будут проводиться с 21 августа по 1 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий.

Почти на две недели будут перекрыты третья и четвертая полосы внутреннего кольца. На второй и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Работы будут производиться в круглосуточно, в две смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова. ГАТИ рассказала о запланированном ограничении движения с 14 по 17 августа.