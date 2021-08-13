С 14 по 17 августа Петербург ждут транспортные ограничения

В связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по проспекту Пархоменко. Фото: Baltphoto

В связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по проспекту Пархоменко. Фото: Baltphoto

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения в Санкт-Петербурге с 14 по 17 августа

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, изданы распоряжения о введении ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 14 августа по 15 сентября в связи с продолжением работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Пискарёвскому проспекту от КАД до Ручьёвского путепровода.

С 16 по 25 августа в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка.

В связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по проспекту Пархоменко. С 16 по 19 августа – от 2-го Муринского проспекта до Болотной улицы. С 20 по 22 августа – от Болотной улицы до Институтского проспекта.

С 17 по 31 августа в связи с производством работ по прокладке теплосети будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Руставели и его боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП с авто Renault Logan на трассе «Нарва» пострадали двое детей.