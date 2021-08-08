Двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва»

В результате ДТП с авто Renault Logan на трассе «Нарва» пострадали двое детей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 7 августа, на 96 км автодороги «Нарва». Около 20:10 в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что она потеряла управление и съехала в кювет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП повреждения получили двое малолетних пассажиров. Четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии и девятилетнего мальчика госпитализировали со средними повреждениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция начала проверку после ДТП на «Скандинавии» с пятью пострадавшими.