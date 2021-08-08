Двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва»

Двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва»
Детей госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В результате ДТП с авто Renault Logan на трассе «Нарва» пострадали двое детей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 7 августа, на 96 км автодороги «Нарва». Около 20:10 в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что она потеряла управление и съехала в кювет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП повреждения получили двое малолетних пассажиров. Четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии и девятилетнего мальчика госпитализировали со средними повреждениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция начала проверку после ДТП на «Скандинавии» с пятью пострадавшими.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп нарва


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирус выявили еще у 235 человек
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
В Петербурге от коронавируса скончались 45 человек за сутки
Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток
Двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва»
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
В России за сутки выявили более 22 866 случаев коронавируса
Коронавирус подхватили еще 1 907 петербуржцев за сутки