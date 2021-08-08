Полиция начала проверку после ДТП на «Скандинавии» с пятью пострадавшими

Пять человек пострадали в результате ДТП в Выборгском районе Ленобласти. По факту произошедшего проводится проверка.
Дорожный инцидент произошел в субботу, 7 августа, около 17:00 на 58 километре ФАД «Скандинавия». 23-летний за рулем авто «Хендай Солярис» не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, в результате ДТП водитель и четыре пассажира в возрасте от 17 до 21 года были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на «Скандинавии» приезжала машина реанимации.