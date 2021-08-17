Астрологи рассказали о «выгодных» знаках зодиака — богачах от природы

"Денежная жила", к сожалению, есть не у всех. Фото: pixabay

"Денежная жила", к сожалению, есть не у всех. Фото: pixabay

Распределение бюджета и контроль трат — основа эффективного финансового положения. Некоторые знаки зодиака лучше других предрасположены к взаимодействию с деньгами, из них чаще всего получаются успешные бизнесмены. К таким относятся представители Овнов, Тельцов, Дев, Скорпионов и Козерогов.

Все вышеупомянутые представители зодиакального круга умеют избегать долгов и копить деньги. Они также четко определяют цели и планомерно достигают их. Кроме того, такие люди обладают активной жизненной позицией, которая позволяет им добиваться многого.

К примеру, настойчивости и упрямству Овнов можно только позавидовать. Именно благодаря этой черте они никогда не останутся без средств к существованию. Кроме того, Овны отличаются способностью извлекать прибыль из любимых занятий, совмещая работу и хобби.

Тельцы, в отличие от них, добиваются своего упорным трудом. Преодолевать сложности и прикладывать немалые усилия ради достижения цели их заставляет невероятная тяга к успеху. Да и в целом Тельцы — трудоголики, которым доставляет удовольствие выполнять свои обязанности, особенно если они видят, как это приумножает заработок. Как правило, Тельцы нацелены на создание успешного бизнеса, в чем им очень помогает интуиция и внутренняя «денежная жила».

Поражают своей работоспособностью не только Тельцы, но и Девы. Они умеют вкладывать и инвестировать средства таким образом, чтобы получить заметно больше. Если Девы не реализуются в предпринимательской сфере, то из них получаются отличные бухгалтеры, которые приносят прибыль и себе, и компании, на которую работают, передает «Пятый канал».

Мечтательные и идейные Скорпионы также состоят в хороших отношениях с финансами, в основном благодаря природно проницательности и острому уму. Правда, в этом случае успеху может навредить вспыльчивость и опрометчивость представителей водного знака.

Активисты-Козероги могут открыть любые двери на пути к своей цели. Они четко знают, чего хотят, а практичность и рациональность взглядов позволяет Козерогам стать зажиточными бизнесменами. При этом опускать руки Козероги не любят — внутреннее упорство толкает их к покорению новых вершин.