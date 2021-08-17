Названы страны и регионы РФ, где россияне могут недорого отдохнуть

Стала известна стоимость пляжного отдыха в России и за рубежом. Фото: unsplash

Стала известна стоимость пляжного отдыха в России и за рубежом. Фото: unsplash

Стало известно, где в августе россияне могут провести 10-ый отдых на море и во сколько это обойдется.

Аналитическая служба АТОР, по статистике сети «1001 тур», представила цены на двоих человек с вылетом из Москвы, проживанием и питанием.

Во второй половине августа в Краснодарском крае на 3-4 тыс. рублей выросли минимальные цены на пакетные туры. Это связано с сезонностью. Поэтому отдых в Сочи и Анапе может обойтись примерно в 34 – 36 тыс. рублей на двоих.

В Крым же теперь улететь будет дороже на 16 тыс. рублей. Дешевле, чем за 52 тыс. рублей там не отдохнуть.

Из пляжных направлений РФ в конце июля дороже Крыма по стартовой цене только отдых в Калининградской области, где цена на тур за двоих начинается с 59,2 тыс. рублей. Это даже дороже, чем самый дешевый тур в Турцию.

Отдых в Абхазии обойдется не менее чем в 49 тыс. рублей.

За рубеж же дешевле всего будет отправится в Турцию. Десятидневный пакетный тур, с питанием «все включено», сейчас можно купить за 54,9 тыс. рублей на двоих. Цены в эту страну снизились на 9%.

На втором месте ОАЭ. Отдых на двоих обойдется во второй половине августа в 76 тыс. рублей. Однако только с завтраками.

В Болгарии и Марокко самые доступные туры с завтраком стоят 84,4 и 87,3 тыс. рублей соответсвенно.

На пятом месте оказался Египет. Цена на самый дешевый десятидневный тур начинается с 90,7 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет.