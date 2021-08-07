Российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет

Российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет
Частота полетов — пять рейсов в неделю в каждый из городов. Фото: Пресс-служба аэропорта

Российские авиакомпании S7, «Аэрофлот», Azur Air, «Победа», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «Нордстар», Royal Flight и Nordwind теперь могут выполнять рейсы из России в Египет.

Лоукостеры смогут летать на египетские курорты, такие, как: Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает Росавиация.

Причем организации смогут запустить полеты, когда частоту выполнения рейсов по направлениям увеличит оперштаб.

Россия уже с понедельника, с 9 августа, возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Частота полетов — пять рейсов в неделю в каждый из городов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир, сообщает ФАН. Забронировать билет можно на сайте аэропорта.

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