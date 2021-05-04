Пулково возобновил рейсы в Египет

Перелеты будут один раз в неделю. Фото: pixabay

Перелеты будут один раз в неделю. Фото: pixabay

Регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице.

Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир, сообщает ФАН. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта.

Улетающим следует обратить внимание на действующие визовые правила при планировании полёта. Вице-президент Российского союза туриндустрии предупредил, что туры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду сейчас дорогие, однако стоимость уменьшится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 23. Ранее сообщалось о 15 погибших и 80 пострадавших. Напомним, во вторник, 4 мая, в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост. Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко.