Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 23

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 23
Место происшествия. Фото: скриншот: Тwitter/SUUMA Voluntarios

Число погибших в результате обрушения метромоста в районе станции «Оливос» на юго-востоке Мехико достигло 23, ещё 65 пострадавших госпитализированы.

Среди погибших есть несовершеннолетние.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 80 пострадавших. Напомним, во вторник, 4 мая, в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда. Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз.

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