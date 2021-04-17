Лепнина здания в Петербурге обрушилась на коляску с ребенком

На Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев, упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз. Тротуар был залит кровью, рядом с местом лежал огромный булыжник. По словам свидетельницы произошедшего, глаз малыша моментально затек, кровь из раны «просто забрызгала все». Мать пострадавшего была вся в крови.

Пострадавшего малыша, которому два с половиной года, доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Очевидцы вызвали полицию, проводится проверка. Сейчас место происшествия огорожено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу.