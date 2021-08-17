В среду днем в Петербурге будет +23 и почти без осадков

В среду, 18 августа, в городе на Неве прогнозируется облачная погода. Синоптики обещают, что прояснения все же будут.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ветер в Северной столице ожидается южный и юго-западный умеренный. Однако кое-где петербуржцы заметят сильные порывы.

Стоит заметить, что в Петербурге ночью опять пройдут кратковременные дожди. Отдельным районам повезет еще меньше, там случатся грозы и ливни. Однако днем погода не сможет омрачить настроение горожан. Осадков будет совсем немного.

Ночью температура воздуха станет ниже и составит +16…+18 градусов. А в некоторых местах и того хуже до +14. Днем же будет гораздо теплее, термометры покажут +21…+23 градусов.

Когда «на дворе» будет ночь, то атмосферное давление будет понижаться. А днем, напротив, начнет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе.