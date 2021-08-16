Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе

На этой неделе жителей города на Неве ждет настоящая «петербургская» погода. Каждый день будут идти дожди.
Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями».
По словам синоптика, все семь дней в Петербурге будут идти дожди, особенно много осадков будет во второй половине недели.
Первая половина недели будет теплой. В понедельник воздух прогреется максимум до 22 градусов, а во вторник ожидается до 25 градусов и гроза. В среду опять 22 градуса.
С четверга в Северной столице станет прохладнее. Температура опустится до 18-20 градусов, такой же будет погода и в пятницу. В субботу будет облачно с прояснениями, термометры покажут 17-19 градусов. В воскресенье прогнозируется 16-18 градусов.
«Основную роль в формировании метеоусловий будут играть циклоны. Затоплений не ожидается, потому что дожди будут не ливневые, а длительные и уже более осенние», — добавил синоптик.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер.