Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе

Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На этой неделе жителей города на Неве ждет настоящая «петербургская» погода. Каждый день будут идти дожди.

Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями».

По словам синоптика, все семь дней в Петербурге будут идти дожди, особенно много осадков будет во второй половине недели.

Первая половина недели будет теплой. В понедельник воздух прогреется максимум до 22 градусов, а во вторник ожидается до 25 градусов и гроза. В среду опять 22 градуса.

С четверга в Северной столице станет прохладнее. Температура опустится до 18-20 градусов, такой же будет погода и в пятницу. В субботу будет облачно с прояснениями, термометры покажут 17-19 градусов. В воскресенье прогнозируется 16-18 градусов.

«Основную роль в формировании метеоусловий будут играть циклоны. Затоплений не ожидается, потому что дожди будут не ливневые, а длительные и уже более осенние», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер.

михаил леус новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе
Съемки «Воланда» ограничат движение в Московском районе
В Светлогорске мужчина убил знакомого: глава ТСЖ пришла на трупный запах
Ученые дали советы по возвращению вкусов и запахов после COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге резко упала
Число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек
В Пулково задержаны семь внутренних рейсов
В Мурино осенью начнут строить новую поликлинику