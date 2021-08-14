В воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер

В воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер
На территории города и Ленинградской области местами вероятны дожди с грозами. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Спасатели предупредили жителей Петербурга о неблагоприятных погодных условиях в последний день уходящей недели.

Так, в воскресенье, 15 августа, в городе ожидают кратковременные дожди и порывистый ветер. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, такая ситуация сохранится до середины следующей недели.

Завтра южный и юго-западный ветер разгонится до 15 метров в секунду. Также на территории города и Ленинградской области местами вероятны дожди с грозами.

Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей. Также повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода


 

Новости партнеров
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль вылетел в кювет после неудачного обгона на Ропшинском шоссе
В воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер
За сутки в России выявили 22 144 случая заражения COVID
Жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней
В России хотят ограничить наценки на продукты в торговых сетях
В Петербурге выявили 1 823 новых случая заражения COVID-19 за сутки
Останки времен ВОВ нашли при проведении земляных работ в Лужском районе
Путин призвал максимально сохранить лесные богатства