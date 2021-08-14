В воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер

На территории города и Ленинградской области местами вероятны дожди с грозами. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На территории города и Ленинградской области местами вероятны дожди с грозами. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Спасатели предупредили жителей Петербурга о неблагоприятных погодных условиях в последний день уходящей недели.

Так, в воскресенье, 15 августа, в городе ожидают кратковременные дожди и порывистый ветер. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, такая ситуация сохранится до середины следующей недели.

Завтра южный и юго-западный ветер разгонится до 15 метров в секунду. Также на территории города и Ленинградской области местами вероятны дожди с грозами.

Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей. Также повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней.